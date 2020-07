Baufinanzierung: Neubau 3 Prozent teurer als im Vorjahr

Die Neubaupreise für Wohnimmobilien steigen weiter – aber nicht mehr ganz so stark wie in den drei zurückliegenden Jahren. Das zeigen aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Im Mai 2020 waren die Preise für neu gebaute Wohngebäude demnach 3 Prozent höher als im Vorjahresmonat.