Studie: Stromverbrauch in Deutschland wird stark ansteigen

Um Klimaneutralität zu erreichen, wird der Strombedarf in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten einer Studie zufolge stark steigen. Bis zum Jahr 2050 müsste er um 60 Prozent im Vergleich zu 2018 steigen, um den Umstieg von weg von Öl und Gas zu ermöglichen. Gleichzeitig müsste der Stromverbrauch komplett aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden, heißt es in einer Berechnung mehrerer Institute für die Denkfabriken Agora Energiewende und Verkehrswende sowie die Stiftung Klimaneutralität. Schon 2030 liegt der Strombedarf demnach höher, als das Wirtschaftsministerium in einem aktuellen Gesetzentwurf zum Ökostrom-Ausbau annimmt.