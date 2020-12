Lichterketten: LED verbraucht zehnmal weniger

In der Advents- und Weihnachtszeit brennen in den meisten Haushalten Lichterketten. Wie hoch ihr Stromverbrauch ausfällt, hängt vor allem von den verwendeten Lichtern ab. Moderne LED-Lichterketten sind rund zehn Mal effizienter als herkömmliche Lichterketten mit kleinen Glühlampen, die noch in vielen Kellern lagern. Darauf weist der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hin.