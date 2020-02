EU-Parlament gibt grünes Licht für Gasförderung

Das EU-Parlament die Förderung milliardenschwerer Gasprojekte in der Europäischen Union akzeptiert. Die Abgeordneten lehnten am Mittwoch mehrheitlich einen Einspruch von Grünen und Linken ab, die weitere Investitionen in fossile Energieprojekte als klimaschädlich kritisieren. Eine im Oktober von der EU-Kommission veröffentlichte Vorschlagliste nahm das Parlament an.