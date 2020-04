Elektroautos: Studie sieht Mangel an Ladestationen

Laut einer Studie der Deutsche Energie-Agentur (Dena) könnte ein Mangel an privaten Ladestationen den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland erheblich verzögern. Probleme gäbe es vor allem in Ballungsräumen und insbesondere in Regionen mit einer hohen Kaufkraft, wie sie am Mittwoch mitteilte. Dort könnte im schlechtesten Fall schon in den frühen 2020er-Jahren selbst die theoretisch verfügbare private Ladeinfrastruktur nicht ausreichend sein, heißt es in der Studie, die die Dena im Auftrag des Energieversorgers EnBW angefertigt hat. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.