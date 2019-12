3. Quartal 2019: Sonne und Wind liefern erneut mehr Strom als Kohle

Im 3. Quartal 2019 wurden in Deutschland insgesamt 120 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 12,8 Prozent weniger als im 3. Quartal 2018. Vor allem die Einspeisung von in Kohlekraftwerken erzeugtem Strom sank demnach im Vorjahresvergleich deutlich um 37 Prozent auf 34 Milliarden Kilowattstunden. Insgesamt wurden 57,6 Prozent des Stroms mit konventionellen und 42,4 Prozent mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugt.