Mit der Elektroauto-Förderung beim Autokredit zusätzlich 900 Euro Zinsen sparen

Wer ein neues Elektroauto kauft, erhält vom Staat aktuell bis zu 6.000 Förderung – allerdings erst nach der Zulassung. Zunächst muss also der volle Kaufpreis bezahlt werden. Wird das Fahrzeug mit einem Autokredit finanziert, können Verbraucherinnen und Verbraucher die staatliche Kaufprämie für eine Sondertilgung einsetzen und so zusätzlich rund 900 Euro Zinsen sparen, wie aktuelle Verivox-Berechnungen zeigen.

Autokredite mit und ohne Sondertilgung im Vergleich

Für drei E-Auto-Modelle hat Verivox unterschiedliche Finanzierungsvarianten durchgerechnet: In der ersten Variante nutzen die Kreditnehmer die staatliche Innovationsprämie von 6.000 Euro drei Monate nach der Kreditaufnahme für eine Sonderrückzahlung außer der Reihe. In der zweiten Variante läuft der Autokredit bis zur vollständigen Tilgung unverändert weiter. Je nach Automodell sparen die Käufer durch die Sondertilgung 899 bis 947 Euro Zinskosten.

Zuschuss wird erst nach der Zulassung beantragt

In den Rechenbeispielen werden drei E-Autos vollständig mit einem Autokredit finanziert – ein Renault Zoe für 26.090 Euro, ein Volkswagen ID.3 für 33.390 Euro und ein Tesla Model 3 für 39.990 Euro. Der Eigenanteil des Herstellers am Umweltbonus ist bei diesen Preisen bereits abgezogen. Den staatlichen Innovationszuschuss von 6.000 Euro können Verbraucher aber erst nach dem Kauf und der Zulassung des Fahrzeugs beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen. Dafür haben sie ein Jahr Zeit.

Sondertilgung spart nicht nur Zinsen

Zunächst müssen die Käufer also die vollen Preise finanzieren und schließen dafür einen Kredit mit 7 Jahren Laufzeit zu einem Effektivzins von 2,38 Prozent ab. Die Hälfte aller Verivox-Kunden erhält ihren Autokredit zu diesem oder einem günstigeren Zinssatz. In der Modellrechnung wird angenommen, dass der BAFA-Zuschuss drei Monate nach dem Fahrzeugerwerb ausgezahlt wird. „E-Auto-Käufer können die Prämie für eine Sondertilgung ihres Kredits verwenden“, sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. „Das spart Zinsen und die Betroffenen sind deutlich schneller wieder schuldenfrei.“

Beim Renault Zoe dauert es dank dieser Sonderzahlung nur 64 statt der ursprünglich vorgesehenen 84 Monate, bis der Autokredit vollständig zurückgezahlt ist. Die Zinskosten reduzieren sich durch die Sondertilgung um 899 Euro. Beim Volkswagen ID.3 sparen Kreditnehmer 929 Euro und ihr Kredit ist 16 Monate schneller abbezahlt als ursprünglich geplant. Tesla-Käufer wären nach 71 Monaten wieder schuldenfrei – 13 Monate früher als bei der Finanzierung ohne Sonderzahlungen. Sie sparen durch die Rückzahlung außer der Reihe 947 Euro Zinskosten.

Bei vielen Banken kosten Sondertilgungen nichts extra

„Wenn nichts anderes vereinbart wurde, kann die Bank für die Sondertilgung eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags verlangen“, sagt Oliver Maier. Bei einer Sonderzahlung von 6.000 Euro wären das 60 Euro. „Bei vielen Banken gehören kostenfreie Sondertilgungen aber heute schon zum Standard. Wer vor dem Abschluss mehrere Angebote vergleicht, findet problemlos einen Autokredit, der niedrige Zinsen und flexible Rückzahlungsmöglichkeiten ohne Zusatzkosten bietet.“

Kreditvergleich kann Tausende Euro sparen

Wie wichtig ein gründlicher Kreditvergleich vor dem Abschluss ist, wird auch beim Blick auf aktuelle Zinsdaten der Bundesbank deutlich: Demnach zahlen Verbraucher für einen Ratenkredit mit mehr als 5 Jahren Laufzeit im bundesweiten Durchschnitt aktuell 5,9 Prozent Zinsen. Bei diesem Zinssatz wären die Kosten einer Finanzierung mit Sondertilgung beim Renault Zoe 1.930 Euro höher als für einen Kredit zum mittleren Zinssatz bei Verivox. Beim ID.3 (2.823 Euro) und beim Tesla (3.650 Euro) wären die Mehrkosten wegen der höheren Anschaffungspreise sogar noch größer.

Methodik

Für die Modellrechnung wurden Autokredite mit und ohne Sondertilgung gegenübergestellt. Bei der Variante mit Sondertilgung fließt drei Monate nach der Kreditaufnahme der gesamte BAFA-Zuschuss in Höhe von 6.000 Euro in die Finanzierung ein. Die Kreditnehmer müssen keine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Die angenommenen Kreditbeträge entsprechen den Kaufpreisen für einen Renault Zoe, einen Volkswagen ID.3 und einen Tesla Model 3 laut Herstellerangaben (erhoben am 22. Juni 2021). Der Eigenanteil der Hersteller am Umweltbonus in Höhe von mindestens 3.570 Euro inkl. Mehrwertsteuer ist bereits abgezogen.