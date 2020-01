Umfrage: Deutsche Energiewende inspiriert weltweit

Der Weltenergierat (WEC) hat eine Umfrage unter Energie-Experten aus über 60 Ländern durchgeführt und nach ihrer Wahrnehmung der deutschen Energiewende gefragt. Das Ergebnis: 77 Prozent der weltweit befragten Energieexperten gaben an, dass die Energiewende in Deutschland beobachtet wird, zu Diskussionen oder sogar konkreten Maßnahmen in ihren Ländern geführt hat.