Enbw testet schwimmende Windräder in Baggerseen

Der Energiekonzern EnBW testet in Norddeutschland auf einem Baggersee zwei schwimmende Windräder. Die Modellanlage in Geestland im Lankreis Cuxhavenist ist rund 18 Meter hoch, im künftigen Realbetrieb im Meer sollen die Anlagen eine Höhe von 180 Metern haben, wie EnBW und das Unternehmen Aerodyn Engineering mitteilten. Weitere Tests soll es in der Ostsee und vor der Küste Chinas geben.