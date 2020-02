Baden-Württemberg fordert Anpassungen beim Kohleausstiegsgesetz

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller kündigten anlässlich des neunten Energiepolitischen Gesprächs zur Umsetzung der Energiewende an, sowohl im Bundesrat als auch auf der bilateralen Gesprächsebene in mehreren Punkten für Änderungen am Kohleausstiegsgesetz einzutreten.