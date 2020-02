Was Sparer und Anleger zum Brexit wissen müssen

Mit dem Brexit endet die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union. Für viele Sparer und Anleger wirft das Fragen auf. Sind Sparvermögen bei britischen Banken jetzt noch sicher? Und was müssen Aktionäre und Fondssparer, die ihr Geld Aktien britischer Unternehmen investiert haben, jetzt wissen? Laut den Finanzexperten der Stiftung Warentest gibt es in der Regel keinen Grund zur Beunruhigung.