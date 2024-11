Trotz Paypal und Co.: Große Online-Einkäufe bezahlen die Deutschen am liebsten auf Rechnung

Jeder Dritte bezahlt große Summen auf Rechnung

Rund ein Drittel (32 Prozent) der Befragten kauft bei einem Warenwert in Höhe von 1.000 Euro bevorzugt auf Rechnung. Damit ist der Rechnungskauf das beliebteste Bezahlverfahren für größere Online-Käufe. Der Zahlungsdienst Paypal wäre nur für jeden Fünften (20 Prozent) erste Wahl, die Zahlung mit Kredit- oder Debitkarte folgt dahinter mit 15 Prozent.

Rechnungskauf wird als besonders sicher eingeschätzt

"Je höher der Einkaufswert, desto wichtiger ist der Sicherheitsaspekt – und im Hinblick darauf genießt der Kauf auf Rechnung bei den Menschen das größte Vertrauen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Danach befragt, für wie sicher die Umfrageteilnehmer unterschiedliche Bezahlverfahren beim Online-Shopping einschätzen, erhielt der Rechnungskauf mit Abstand am häufigsten die bestmögliche Bewertung. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer (54 Prozent) schätzt die Zahlung auf Rechnung als "sehr sicher" ein. Paypal folgt auf dem zweiten Platz. Der US-Zahlungsdienstleister wird von 35 Prozent der Befragten als "sehr sicher" bewertet.

"Beim Rechnungskauf gehen die Kundinnen und Kunden nicht in Vorleistung", so Oliver Maier. "Sie können die gelieferte Bestellung in Ruhe prüfen und bezahlen nur, was sie auch wirklich behalten möchten. Das schätzen die Verbraucher, insbesondere bei hochpreisigen Waren."

Bei kleineren Online-Einkäufen ist Paypal der Platzhirsch

Bei kleineren Einkaufsbeträgen ist Paypal hingegen mit großem Abstand das beliebteste Zahlungsmittel. Fast die Hälfte (48 Prozent) der insgesamt 1.000 Befragten in der Verivox-Studie würde einen Online-Einkauf in Höhe von 25 Euro am liebsten über Paypal bezahlen. Alle anderen abgefragten Zahlverfahren sind bei diesem Warenwert wesentlich seltener erste Wahl.

Jeweils 14 Prozent würden sich beim 25-Euro-Einkauf entweder für den Kauf auf Rechnung oder die Zahlung mit einer Debit- oder Kreditkarte entscheiden, wenn sie die Zahlungsmethode frei wählen können. Lastschrifteinzug (11 Prozent), Sofortüberweisung (7 Prozent) oder Mobile-Payment-Dienste wie Apple Pay und Google Pay (3 Prozent) wären noch seltener das bevorzugte Zahlungsmittel.

Auch bei einem Online-Einkauf in Höhe von 100 Euro hat Paypal die Nase vorn. 40 Prozent der Befragten würden sich bei einem Warenwert in dieser Höhe für den Zahlungsdienst entscheiden. Der Kauf auf Rechnung wäre für gut ein Fünftel (21 Prozent) der Befragten erste Wahl, 17 Prozent zücken zum Bezahlen ihre Kredit- oder Debitkarte.

"Anders als bei Paypal müssen sich Verbraucher beim Kauf auf Rechnung nach Erhalt ihrer Ware noch um die Überweisung des ausstehenden Betrags kümmern", sagt Oliver Maier. "So haben sie zwar mehr Kontrolle, aber bei kleineren Einkaufsbeträgen kommt es für die meisten Verbraucher vor allem auf einen möglichst schnellen und einfachen Bezahlprozess an."

Methodik

Im Auftrag von Verivox hat das Meinungsforschungsinstitut Innofact im November 2024 insgesamt 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren befragt. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.

Gefragt wurde: