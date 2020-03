Privater Konsum: Ein Drittel geht allein fürs Wohnen drauf

Die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2018 gut 51 Prozent ihres Konsumbudgets verwendet, um die Ausgaben für Wohnen, Ernährung und Bekleidung zu decken. Das sind Ergebnisse der alle fünf Jahre stattfindenden Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlicht hat. Demnach sind die privaten Konsumausgaben insgesamt in den letzten 10 Jahren um rund ein Drittel gestiegen.