Inflation kippt im Monatsvergleich ins Negative

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Mai 2020 bei 0,6 Prozent. Damit schwächte sich die Inflationsrate den dritten Monat in Folge ab. Im Monatsvergleich stellte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden sogar eine negative Inflation fest und bestätigte damit vorläufige Berechnungen. Im Vergleich zum April sanken die Verbraucherpreise im Mai demnach um 0,1 Prozent.