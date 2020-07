Energienutzung: EU-Kommission will mehr Strom

Nach dem Willen der EU-Kommission soll die Energiestrategie der Zukunft vor allem auf mehr grünem Strom basieren. So sollen zwei Millionen Ladesäulen in Europa bis 2025 den Umstieg auf Elektroautos vorantreigen. Das steht im Entwurf einer Strategie für ein integriertes Energiesystem, die die EU-Kommission am Mittwoch vorlegen will. Sie rechnet damit, dass Elektroautos 2025 gegenüber Verbrennern preislich wettbewerbsfähig sind. Ihr Marktanteil soll 2030 bei sieben Prozent liegen, 2050 dann schon bei 50 bis 75 Prozent.