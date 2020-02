Bundesregierung will besser über Strahlenschutz informieren

Berlin - Welche Risiken bringt der Stromnetzausbau mit sich? Welche Auswirkungen hat das neue Mobilfunknetz 5G auf die Gesundheit? Über solche und andere Fragen soll künftig das Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder in Cottbus forschen und aufklären. Das Zentrum wurde am 5. Februar 2020 von Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Berlin feierlich gegründet.