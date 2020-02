Altmaier hofft auf Einigung beim Ökostromausbau

Der schnellere Ausbau von Wind- und Solarstrom ist politisch heiß umstritten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigt sich zuversichtlich. Er sei «sehr optimistisch», dass man beim geplanten Bund-Länder-Treffen am 12. März ein «konkretes Ergebnis» vorlegen könne, dass die Bundesministerien und die 16 Länder gemeinsam trügen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Das Ziel sei, so viele Forderungen wie möglich umzusetzen, etwa beim Planungsrecht und in der einheitlichen Anwendung des Naturschutzrechts.