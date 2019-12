AKW Philippsburg: Block 2 darf stillgelegt werden

Die EnBW hat die Stilllegungs- und Abbaugenehmigung für Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg erhalten. Die Abschaltung erfolgt in den nächsten Tagen, teilte Landesregierung Baden-Württemberg mit. Ebenfalls heruntergefahren wird das französische Atomkraftwerk Mühleberg in der Nähe der deutschen Grenze.

Atomgesetz sieht die Abschaltung des AKW bis Ende 2019 vor

Noch in diesem Monat, spätestens am 31. Dezember, muss Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg seinen Leistungsbetrieb endgültig einstellen. So sieht es das Atomgesetz von 2011 vor. Direkt danach werden zunächst die Brennelemente entladen und die Nachkühlungsphase beginnt. Systeme, die nicht mehr benötigt werden, werden außer Betrieb genommen. Unmittelbar im neuen Jahr kann dann der Abbau der Anlage beginnen.

Das Kernkraftwerk in der Nähe von Karlsruhe wurde 1979 an das Stromnetz angeschlossen, Block 2 ging 1984 in Betrieb. Block 1 der Anlage steht bereits seit 2011 still.

In Deutschland sind nach der Abschaltung noch sechs Atomkraftwerke in Betrieb. Die letzte Anlage soll Ende 2022 abgeschaltet werden.

Genehmigung für die Stillung des AKW Philippsburg wurde 2016 gestellt

Die EnBW hatte ihren Antrag auf Stilllegung und Abbau im Juli 2016 beim Umweltministerium als Genehmigungsbehörde gestellt. Das Genehmigungsverfahren schloss eine Umweltverträglichkeitsprüfung und die Öffentlichkeitsbeteiligung ein. Besondere Aspekte waren dabei unter anderem der Weiterbetrieb der Anlagenteile, Systeme und Komponenten, die für die Sicherheit erforderlich sind und die Sprengung des Kühlturms.

Die Genehmigung ist die erste Stilllegungs- und Abbaugenehmigung in Deutschland, die den kompletten Rückbau in einem Genehmigungsschritt umfasst. Außerdem ist sie die erste Stilllegungs- und Abbaugenehmigung seit dem Atomausstieg in Deutschland, die vor der endgültigen Abschaltung der Anlage erteilt werden konnte.

AKW Mühleberg wird am 20. Dezember abgeschaltet

Auch das Atomkraftwerk Mühleberg wird heruntergefahren. Die Abschaltung ist für den 20. Dezember (12.30 Uhr) geplant. Die Anlage produzierte 47 Jahre lang Strom und gehört zu den ältesten Kernkraftwerken in Europa.