Typklassen 2024: Kfz-Versicherung bis zu 34 Prozent teurer

Teilkasko für einen Toyota Prius steigt um 34 Prozent

Höhere Prämien für Fahrer eines Toyota Prius: Um 34 Prozent steigt ihre Teilkasko-Versicherung im kommenden Jahr – der GDV hat den Hybrid in der Haftpflicht-Versicherung um eine und in der Teilkasko um vier Klassen hochgestuft. In der Modellrechnung für einen Alleinfahrer führt das zu Mehrkosten von 216 Euro im Jahr. Auch für einen Hyundai Tucson wird die Teilkasko im kommenden Jahr teurer – höhere Typklassen führen zu einem Plus von 33 Prozent – 221 Euro. Die Vollkasko-Versicherung verteuert sich beispielsweise für Fahrer eines Honda Jazz um 27 Prozent, beziehungsweise 293 Euro.