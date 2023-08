Kfz-Regionalklassen: Kfz-Versicherung in Berlin rund 60 Prozent teurer als in Münster

Berlinerinnen und Berliner müssen für ihre Kfz-Versicherung tief in die Tasche greifen. In einer Verivox-Modellrechnung zahlt der 45-jährige Fahrer eines Opel Astras für die Kfz-Haftpflicht 49 Prozent mehr als Einwohner der Fahrradstadt Münster. Das entspricht einem Preisunterschied von 105 Euro. Noch stärker schlägt die Vollkasko-Versicherung zu Buche: 57 Prozent mehr (+294 Euro) müssen Berliner Autofahrer hier aufbringen.

226 Euro mehr in der unmittelbaren Nachbarschaft

Dichter Verkehr, enge Parklücken, Stop-and-go – die Schadenquoten sind in Städten häufig höher als in ländlicheren Gebieten. Das kann dann zu großen Unterschieden zwischen den Regionalklassen im Stadtgebiet und dem angrenzenden Umland führen. Die Verivox-Auswertung zeigt: Im Berliner Stadtteil Frohnau zahlen Autofahrer bis zu 41 Prozent mehr für die Vollkaskoversicherung als ihre Nachbarn im brandenburgischen Glienicke – obwohl sie mitunter in derselben Siedlung wohnen. Für die Vollkasko ergibt sich so ein Mehrbetrag von 226 Euro.