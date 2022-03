Sturmschäden am Auto: Teilkaskoversicherung zahlt

Zu diesem Sachverhalt urteilte jüngst das Landgericht Köln (Aktenzeichen 5 O 313/19). Bei einem Sturm war 2019 in Köln ein Baustellenschild auf das Auto des Klägers gefallen. Dieser verklagte die Stadt Köln auf Schadensersatz. Seiner Meinung nach hafte die Stadt als Auftraggeber der Bauarbeiten für die am Auto entstandenen Schäden.

Das Landgericht wies die Klage zurück. Das Schild war nach Überzeugung des Gerichts ordnungsgemäß gesichert. Eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht war nicht festzustellen. Der Schaden sei allein auf den Sturm zurückzuführen, der eine Stärke von bis zu 12 Beaufort erreichte.

Kaskoversicherung zahlt bei Sturmschäden

Üblicherweise kommt in so einem Fall die Kaskoversicherung auf, also Teil- beziehungsweise Vollkasko. Dies gilt beispielsweise auch, wenn Äste bei einem Sturm das Auto beschädigen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist dafür nicht zuständig.

Die Teilkaskoversicherung bezahlt allerdings erst Sturmschäden ab Windstärke acht. Verlangt die Versicherung einen Nachweis, können Versicherte beispielsweise auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes oder auf die Berichterstattung in der örtlichen Tagespresse zurückgreifen.

Bei der Teilkasko findet übrigens keine Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts statt. Lediglich der Selbstbehalt muss bezahlt werden.