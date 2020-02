Wo besonders häufig SUV unterwegs sind

Elf Prozent aller Autos sind SUV

Jeder achte Pkw in den ostdeutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Brandenburg ist ein SUV. Sie liegen damit an der Spitze des Bundesländer-Rankings. Bundesweit liegt der Anteil bei elf Prozent. Am niedrigsten ist er in Bremen mit neun Prozent. Das zeigt eine Analyse der Kfz-Versicherungsabschlüsse bei Verivox.