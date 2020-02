Jüngere bezahlen am liebsten mit Karte

Wie Verbraucher ihre Einkäufe bezahlen, hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Eine repräsentative Studie des Bankenverbands zum Bezahlverhalten der Deutschen zeigt: Auch wenn die Menschen hierzulande traditionell gerne mit Bargeld bezahlen, setzen sich Kartenzahlungen gerade bei jüngeren Kunden immer mehr durch.

Jeder zweite Jüngere bevorzugt Kartenzahlung

Für die Erhebung im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Banken hat das Marktforschungsinstitut Kantar TNS telefonisch insgesamt 1.019 Erwachsene befragt. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen, aber nur 17 Prozent der über 60-Jährigen geben an, an der Kasse am liebsten mit Karte zu bezahlen. Ähnlich sieht es beim kontaktlosen Bezahlen (NFC) aus. Während 61 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bereits kontaktlos bezahlt haben, sind es nur 35 Prozent bei den Senioren ab 60 Jahren.

„Kontaktloses Bezahlen wird in Deutschland zunehmend zur Normalität“, sagt Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands. „Die Kunden schätzen vor allem die Schnelligkeit des Bezahlvorgangs.“ Außerdem müssten Kunden wie Händler so weniger Bargeld bereithalten, so Krautscheid.

Auch Online-Banking ist eine Frage des Alters

Nicht nur beim Bezahlen im Laden gibt es deutliche Unterschiede in den verschiedenen Altersgruppen. Auch beim Online-Banking spielt das Alter eine Rolle: Während die Hälfte aller Deutschen Online-Banking nutzt, liegt der Anteil der „Online-Banker“ im Alterssegment der unter 40-Jährigen mit 70 Prozent am höchsten. Bei den über 60-jährigen sind es hingegen lediglich 29 Prozent.

Bezahlvorlieben hängen auch von Bildungsabschluss ab

Die Nutzung digitaler Bezahlverfahren ist der Studie zufolge auch abhängig vom Bildungsgrad: Je höher der Bildungsabschluss der Befragten, desto häufiger werden auch digitale Zahlungswege genutzt. So geben 72 Prozent der Deutschen mit Allgemeiner Hochschulreife an, Mobile Banking zu nutzen, aber nur 31 Prozent der Befragten mit Hauptschulabschluss. Und während nur ein Drittel (33 Prozent) der Hauptschulabsolventen überhaupt schon einmal kontaktlos bezahlt haben, sind es bei den Befragten mit Hochschulreife mit 59 Prozent fast doppelt so viele.