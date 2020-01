Dividenden-Rekord bei europäischen Unternehmen prognostiziert

Europas Aktionäre können sich in diesem Jahr offenbar auf satte Dividenden freuen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Prognose von Allianz Global Investors (AGI), dem Investmentarm den Münchner Versicherungskonzerns. Die Experten rechnen für 2020 mit Dividendenzahlungen in Höhe von 359 Milliarden Euro in Europa. Das wäre ein neuer Rekord.