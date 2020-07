Die grüne Kfz-Versicherungskarte wird weiß

Die Grüne Versicherungskarte für Autofahrten ins Ausland wird weiß. Nach mehr als 50 Jahren ändert sich laut der ARAG-Versicherung nun erstmals die Farbe des Dokuments. Die grüne Version der Karte ist nur noch bis Ende des Jahres gültig. Der Name "Grüne Karte" bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Grüne Karte selbst ausdrucken

Hintergrund: Künftig sollen sich Autofahrer die Bescheinigung selbst ausdrucken. Alternativ können sie sie sich aber auch weiterhin zuschicken lassen.

Die Internationale Versicherungskarte gilt im Ausland als Nachweis, dass für das eigene Auto ein Haftpflichtschutz besteht. Bei einem Unfall kann sie die Schadenabwicklung deutlich erleichtern.

Grüne Karte außerhalb der EU oft Pflicht

In Ländern der EU ist die grüne Versicherungskarte heute nicht mehr nötig, außerhalb der Union muss sie jedoch in vielen Ländern mitgeführt werden, etwa in der Türkei und Russland. Sie ist kostenlos beim Kfz-Haftpflichtversicherer zu haben.