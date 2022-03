Über 20.000 Euro – Autokredite in München am höchsten

Hoher Verdienst, hoher Autokredit – 20.326 Euro leihen sich Münchener im Durchschnitt für den Autokauf. So hoch ist der durchschnittliche Kreditbetrag in keiner anderen deutschen Großstadt. Auch beim Durchschnittseinkommen stehen die Kreditnehmer aus der bayerischen Landeshauptstadt bundesweit an der Spitze. Das zeigt der Autokredit-Atlas von Verivox. Für die Studie hat das Vergleichsportal rund 40.000 Autokreditanfragen anonymisiert ausgewertet.

München und Karlsruhe bei der Kredithöhe vorne

Mit durchschnittlich 20.326 Euro nehmen Münchener im Durchschnitt die höchsten Autokredite auf. Zugleich verfügen sie mit 2.441 Euro über das höchste Durchschnittseinkommen in der Verivox-Studie. Nach den Münchener Kreditnehmern leihen sich die Menschen aus Karlsruhe (20.227 Euro), Freiburg (19.362 Euro) und Wiesbaden (19.119 Euro) am meisten Geld für den Autokauf. Auch in diesen drei Städten verdienen die Menschen überdurchschnittlich. Ausgewertet wurden sämtliche deutschen Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern.

Auch im Vergleich der 16 Bundesländer wird der Zusammenhang zwischen Einkommen und Kredithöhe deutlich: Im Stadtstaat Hamburg werden im Schnitt die höchsten Autokredite aufgenommen. 18.554 Euro leihen sich die Hanseaten durchschnittlich und liegen damit knapp vor den Kreditnehmern aus Baden-Württemberg (18.219 Euro), danach folgen Bayern (17.870 Euro) und Hessen (17.427 Euro). Somit stehen bei der Kredithöhe genau die Bundesländer an der Spitze des Rankings, die auch beim durchschnittlichen Nettoeinkommen die ersten vier Plätze besetzen. „Die Kredithöhe muss zum Einkommen passen. Wer gut verdient, kann sich auch eine höhere Monatsrate leisten und damit einen höheren Autokredit finanzieren“, erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Höchste Nachfrage in Niedersachsen

Neben den durchschnittlichen Kreditsummen hat Verivox auch ausgewertet, wie hoch die Nachfrage nach Autokrediten in den einzelnen Städten und Bundesländern ist. Dafür wurde die Zahl der aufgenommenen Autokredite ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. So entsteht ein Index, in dem der Wert 100 für eine durchschnittlich starke Nachfrage steht. In Niedersachsen nehmen die Menschen 20 Prozent häufiger Autokredite auf als im Bundesdurchschnitt (Index 120). Damit ist die Autokreditnachfrage hier höher als in allen anderen Bundesländern. Dicht dahinter folgt Schleswig-Holstein (Index 118). Mit Abstand am geringsten ist die Nachfrage nach Autokrediten in Berlin (68), gefolgt von Bayern und Sachsen (beide 86). Auch in den Stadtstaaten Bremen (88) und Hamburg (89) werden vergleichsweise selten Fahrzeuge finanziert.

„Großstädte verfügen über ein gut ausgebautes Netz öffentlicher Verkehrsmittel. Darum ist ein eigener Pkw hier auch am ehesten verzichtbar“, sagt Oliver Maier. „Aus diesem Grund ist auch die Nachfrage nach Autofinanzierungen in den deutschen Stadtstaaten und Metropolen tendenziell niedriger als in Kleinstädten und auf dem Land.“ Der Autokredit-Atlas zeigt: Nur in 8 von insgesamt 40 deutschen Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern liegt die Nachfrage nach Autokrediten über dem bundesweiten Gesamtdurchschnitt. Noch am höchsten ist sie in Braunschweig (Index 115) und Mönchengladbach (113). Am seltensten wollen die Chemnitzer ein Fahrzeug finanzieren. Gemessen an ihrer Einwohnerzahl ist die Stadt bei der Autokreditnachfrage um 37 Prozent unterrepräsentiert (Index 63).

Kreditvergleich spart 1.400 Euro Zinskosten

Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land: Wer einen Autokredit aufnehmen möchte, sollte vor dem Abschluss mehrere Angebote einholen. „Wer den Kredit einfach in der nächsten Bankfiliale abschließt, zahlt fast immer mehr Zinsen als nötig“, sagt Oliver Maier. Bundesweit verlangen Banken aktuell im Schnitt 5,53 Prozent Zinsen für einen Ratenkredit – laut Zahlen der Bundesbank. Der mittlere Zinssatz für Autokredite bei Verivox beträgt nur 2,39 Prozent. Diesen oder einen günstigeren Zins erhielt die Hälfte aller Kundinnen und Kunden, die 2021 einen Autokredit über das Vergleichsportal abgeschlossen haben. Bei einem Darlehen in durchschnittlicher Höhe (17.105 Euro) würden Verbraucher mit den günstigeren Konditionen bei einer Laufzeit von 5 Jahren insgesamt 1.400 Euro Zinskosten sparen.

Finanzierung beim Autohändler oft nur scheinbar günstig

Finanzierungsangebote aus dem Autohaus sollten Verbraucher kritisch prüfen. Zwar offerieren einige Händler für Neuwagen und junge Gebrauchte eine Finanzierung zu vergünstigten Zinsen oder sogar zum Nullzins. Doch oft handelt es sich dabei nur auf den ersten Blick um ein besonders günstiges Angebot. „Der niedrige Zinssatz ist entweder vom Hersteller oder vom Händler subventioniert, um den Absatz anzukurbeln. Dadurch sinkt ihr Spielraum für weitere Preisnachlässe“, sagt Oliver Maier. „Mit einem händlerunabhängigen Bankkredit treten Käufer im Autohaus als Barzahler auf und können oft hohe Rabatte aushandeln. Durch den geringeren Kaufpreis sind die Gesamtkosten dann häufig niedriger als bei der Händlerfinanzierung.“