Kredit-Index: Wofür Verbraucher sich in diesem Jahr Geld leihen

Verbraucher werden Kredite zu Konsumzwecken im Jahr 2021 in vergleichbarem Maß nutzen wie im Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Konsumkredit-Index des Bankenfachverbands, in dem die deutschen Kreditbanken organisiert sind. Die Studie enthält konkrete Prognosen zur Entwicklung des Kreditgeschäfts in fünf Segmenten.