Vodafone: Gigabit-Internet für fast 24 Millionen Anschlüsse im Kabelnetz

Vodafone erweitert Kapazitäten im Kabelnetz

Vodafone habe das bestehende Kabelnetz zudem stabiler und zuverlässiger gemacht. Dazu wurden rund 1.500 Segmentierungsmaßnahmen durchgeführt. Es gab fast 50 Prozent mehr Maßnahmen zur Erweiterung der Kapazität im Kabelnetz. Mehr als 750.000 Haushalte sollen davon profitieren.

Tarife Vodafone Kabel Deutschland

Tarife Vodafone Unitymedia

FTTH-Ausbau für weitere 300.000 Haushalte in ländlichen Regionen

Ein Kabelanschluss von Vodafone ist jedoch nicht überall verfügbar. 2022 hatte Vodafone daher in solchen Regionen 14 neue FTTH-Ausbauprojekte in Landkreisen und Gemeinden für weitere 300.000 Haushalte gestartet. Glasfaseranschlüsse werden demnächst noch stärker bei Vodafone in den Fokus rücken. Im Oktober hat Vodafone mit Altice eine Kooperation zum Bau von bis zu sieben Millionen zusätzlichen Glasfaseranschlüssen geschlossen. Der Ausbau soll in den kommenden sechs Jahren erfolgen, los gehen wird es im Frühjahr 2023.

Glasfaser-Kooperationen mit Telekom und Deutsche Glasfaser - eigenwirtschaftlicher Ausbau in mehreren Gebieten

Partnerschaften gibt es zudem mit Deutsche Glasfaser und der Deutschen Telekom. Über deren Glasfasernetze will Vodafone ab 2023 weitere Millionen gigabitfähige FTTH-Anschlüsse vermarkten. In etlichen Regionen gab Vodafone in diesem Jahr den Startschuss für den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau. Dies war beispielsweise im Ortenaukreis, in Wiesbaden und im Landkreis Cham der Fall. Die Vermarktung und der Bau von Glasfaseranschlüssen haben zudem in Brandenburg an der Havel, Leipzig, Gronau und im Rhein-Hunsrück-Kreis begonnen. In über 52 Gewerbegebieten sei 2022 für mehr als 10.000 Unternehmen der Ausbau weiterer Glasfasernetze vollendet worden.

Das Unternehmen betont, die Wichtigkeit leistungsstarker Netze. Allein im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone habe der Datenverkehr 2022 um 6 Prozent auf 35 Exabyte (35 Milliarden Gigabyte) zugelegt.