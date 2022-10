GigaZuhause: Vodafone stellt neue Internettarife für Kabel und DSL vor

Vodafone überarbeitet Mitte November seine Festnetztarife. Der DSL-Anbieter und Kabelnetzbetreiber kündigte für den 15. November 2022 den Start von neuen "GigaZuhause"-Tarifen an. Neukunden sollen in einigen Tarifen von höheren Upload-Bandbreiten profitieren. Zudem ist in allen Kabel-Tarifen künftig eine Allnet-Flat inklusive. Wir stellen das kommende Tarifangebot für Kabel, DSL und GigaCube vor.

Bis zu 175 Euro Startguthaben bei Online-Buchung

Je nach gewähltem DSL- oder Kabel-Tarif gewährt Vodafone bei Online-Buchung ein Startguthaben zwischen 50 Euro und 175 Euro. Die Anschlussgebühren und Bereitstellungsentgelte von 49,99 Euro (DSL) bzw. 69,99 Euro (Kabel) entfallen. In den ersten sechs Monaten gilt jeweils ein reduzierter Preis von 19,99 Euro pro Monat. Ausnahmen: Der Kabel-Einstiegstarif mit 50 Mbit/s sowie der DSL-Starttarif mit 16 Mbit/s werden im ersten halben Jahr nur mit 9,99 Euro pro Monat berechnet. Ab dem siebten Monat gilt jeweils der reguläre Preis. Festnetz-Bestandskunden sollen auf Wunsch in einen der neuen Festnetz-Tarife wechseln können.

Neue Namen für Kabel-Tarife, höherer Upload und Allnet-Flat

Die bisherigen "Red Internet&Phone Cable"-Tarife werden Mitte November in "GigaZuhause Kabel" umbenannt. Die Bezeichnung wird damit an die "GigaZuhause DSL"-Tarife angeglichen. Vodafone erhöht zudem den Upload in allen Kabeltarifen bis 500 Mbit/s. In den kleineren Tarifen mit 50 und 100 Mbit/s Download-Bandbreite steigt der Upload von 5 bzw. 10 Mbit/s auf 25 bzw. 50 Mbit/s. In den 250 bzw. 500 Mbit/s schnellen Tarifen liegt die Upload-Geschwindigkeit künftig nicht nur im Rahmen von Aktionen, sondern auch regulär bei 50 Mbit/s. Alle Kabeltarife für Neukunden verfügen ab dem 15. November über eine Allnet-Flat in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunknetze. Bislang berechnete Vodafone für diese Option zusätzlich 9,99 Euro pro Monat. Der WLAN-Router Vodafone Station für den Kabelanschluss ist wie bislang gratis nutzbar.

Vodafone Kabeltarife (Unitymedia)

Vodafone Kabeltarife (Kabel Deutschland)

Höhere Preise ab 15. November

Mehr Leistung bedeutet aber auch höhere Preise. Das trifft etwa auf den Kabeltarif mit Gigabit-Geschwindigkeit zu. Noch bis zum 14.11. ist der Gigabit-Aktionstarif "CableMax 1000" für dauerhaft 39,99 Euro pro Monat erhältlich. Der neue Tarif "GigaZuhause 1000 Kabel" kostet ab dem siebten Monat dagegen regulär 59,99 Euro.

Die "GigaZuhause DSL"-Tarife sind ab dem 15. November nur noch in den ersten sechs Monaten zum reduzierten Preis von 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro erhältlich. Derzeit profitieren Neukunden zwölf Monate lang von günstigeren Preisen. Neukunden erhalten künftig bereits im kleinsten Tarif mit 16 Mbit/s ein Startguthaben von 50 Euro, im Tarif mit 50 Mbit/s sind es 100 Euro. Im Vergleich zu den derzeitigen regulären Preisen verteuern diese sich ab Mitte November um jeweils 5 Euro im Monat. Der Tarif "GigaZuhause 250 DSL" wird beispielsweise ab dem siebten Monat 54,99 Euro monatlich kosten.

Vodafone DSL-Tarife

Neue "GigaCube Zuhause"-Tarife

Mit den Tarifen "GigaCube Zuhause" bietet Vodafone Internet zuhause mit bis zu 500 Mbit/s per 4G- oder 5G-Mobilfunkrouter an. Der Tarif "GigaCube Zuhause Unlimited" ermöglicht für 64,99 Euro im Monat das Surfen mit unbegrenztem Datenvolumen. Der günstigste Tarif "GigaCube Zuhause 100" enthält 100 GB Highspeed-Datenvolumen für 34,99 Euro pro Monat. Kunden mit Vodafone-Mobilfunkvertrag sollen in jedem der neuen "GigaCube"-Varianten einen GigaKombi-Vorteil von 10 Euro pro Monat erhalten.