Tarifvergleich: Internet mit 250 Mbit/s bei Telekom und Vodafone

Kein Unterschied beim Surftempo

Konkret nehmen wir die Tarife "MagentaZuhause XL" der Telekom sowie "GigaZuhause 250 DSL" von Vodafone unter die Lupe. Die Download-Bandbreite liegt jeweils bei 250 Mbit/s, der Upload von Daten ins Internet kann mit bis zu 40 Mbit/s erfolgen.

Je nach Entfernung des eigenen Anschlusses von der Vermittlungsstelle wird die volle DSL-Geschwindigkeit aber nicht immer erreicht. Laut Telekom sollte das Surftempo mindestens bei 175 Mbit/s liegen, Vodafone nennt einen Minimalwert von 179 Mbit/s. Beim Upload sollen es nach Angaben der beiden Provider mindestens 20 Mbit/s sein. Im Hinblick auf die Geschwindigkeit liegen Telekom und Vodafone gleichauf.

Telefonie: Telekom bietet Allnet-Flat

Unterschiede finden sich dagegen bei der Telefonie. Die Tarife beider Anbieter enthalten eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz. Vorteil für den Bonner Konzern: Der Telekom-Tarif bietet zusätzlich ohne Aufpreis eine Flat für Gespräche in alle deutschen Mobilfunknetze an.

Vodafone wartet dagegen neben der Festnetz-Flat lediglich mit einer Flat für Gespräche in das Vodafone-Mobilfunknetz auf. Telefonate in andere deutsche Handynetze kosten bei Vodafone 19,9 Cent pro Minute. Wer häufiger in verschiedene Mobilfunknetze telefoniert, muss bei Vodafone diese zusätzlichen Mehrkosten einplanen. Alternativ können Vodafone-Kunden die "Mobile & Euro-Flat" für 9,99 Euro pro Monat hinzubuchen. Diese deckt sowohl Gespräche in alle deutschen Mobilfunknetze als auch ins Festnetz von 27 europäischen Ländern ab.

WLAN-Router jeweils kostenpflichtig

WLAN-Hardware in Form eines Routers ist bei beiden DSL-Anbietern nur kostenpflichtig erhältlich. Der günstigste WLAN-Router, den die Telekom zur Miete anbietet (Speedport Smart 4), kostet monatlich 6,95 Euro. Aktuell zum gleichen Preis erhältlich statt für 9,95 Euro ist der Speedport Pro Plus. Beide Telekom-Router unterstützen den schnellen WLAN-Standard Wi-Fi 6.

Vodafone hält als Basis-Router die EasyBox 805 für 2,99 Euro pro Monat bereit. Alternativ lässt sich die Fritz!Box 7530 AX für 4,99 Euro pro Monat oder die Fritz!Box 7590 AX für 6,99 Euro monatlich zum DSL-Tarif hinzubuchen. Auch diese drei Router erlauben die Nutzung von Wi-Fi 6. Vodafone bietet im Vergleich mit der Telekom auch etwas günstigere WLAN-Geräte an.

Monatliche Kosten und Aktionsvorteile

Neukunden zahlen bei der Telekom sechs Monate lang einen reduzierten Preis von 19,95 Euro pro Monat. Ab dem siebten Monat gilt ein regulärer monatlicher Preis von 54,95 Euro. Vodafone berechnet in den ersten sechs Monaten einen Sparpreis von 19,99 Euro pro Monat. Danach fällt ein regulärer Preis von monatlich 54,99 Euro an. Hier liefern sich beide Wettbewerber ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Neukunden profitieren bei der Telekom derzeit von Gutschriften in Höhe von insgesamt 170 Euro. Bei Online-Buchung bis zum 31. März 2023 erhalten Kunden zum einen 100 Euro Rabatt als Online-Vorteil. Zum anderen winkt eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 70 Euro bei Hinzubuchung eines WLAN-Routers. Aktuell gewährt die Telekom Neukunden die Router-Gutschrift auch dann, wenn im Bestellprozess kein Router ausgewählt wurde. Einmalig fallen 69,95 Euro als Bereitstellungspreis an.

Vodafone hält für Neukunden des Tarifs "GigaZuhause 250 DSL" eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 175 Euro bereit. Diese wird mit den ersten Rechnungen verrechnet. Zudem entfallen der Anschlusspreis von 49,99 Euro sowie die Versandkosten.

Monatliche Durchschnittspreise für 24 Monate

Rechnet man alle einmaligen und monatlichen Kosten sowie die Aktionsvorteile zusammen, ergibt sich für den Telekom-Tarif "MagentaZuhause XL" in den ersten 24 Monaten ein durchschnittlicher Preis von 42,03 Euro. Bei Wahl des Vodafone-Tarifs "GigaZuhause 250 DSL" ergibt sich in den ersten beiden Jahren ein monatlicher Durchschnittspreis von 38,95 Euro. Ausschlaggebend für den preislichen Unterschied ist der Wegfall des Bereitstellungspreises bei Vodafone. Die Kosten für WLAN-Router wurden bei der Berechnung des Durchschnittspreises nicht berücksichtigt.

Internettarife vergleichen

Telekom-Tarif rechnerisch günstiger als Vodafone bei Buchung über Verivox

Bei Bestellung des Telekom-Tarifs über den DSL-Tarifrechner von Verivox profitieren Neukunden von einem zusätzlichen Verivox-Sofortbonus in Höhe von 180 Euro. Der monatliche Durchschnittspreis in den ersten 24 Monaten sinkt dadurch auf 34,53 Euro.

Wird der Vodafone-Tarif über unseren Tarifrechner bestellt, winkt ein zusätzlicher Verivox-Sofortbonus von 130 Euro. Daraus ergibt sich ein monatlicher Durchschnittspreis von 35,61 Euro.

Auf Sicht von zwei Jahren ist der Telekom-Tarif bei Bestellung über Verivox rechnerisch insgesamt fast 26 Euro günstiger als der Tarif von Vodafone.