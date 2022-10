Tarifvergleich: Internet mit 100 Mbit/s bei Telekom, Vodafone, 1&1 und O2

Deutsche Telekom: 200 Euro Gutschriften und sechs Monate günstiger

Bei der Telekom ist der Tarif „MagentaZuhause L“ für Neukunden in den ersten sechs Monaten zum reduzierten Preis von 19,95 Euro pro Monat nutzbar. Erst ab dem siebten Monat fällt der reguläre Preis von monatlich 44,95 Euro an. Inklusive ist eine Flat zum Surfen im Internet mit bis zu 100 Mbit/s, Uploads können mit bis zu 40 Mbit/s erfolgen. Mit an Bord ist zudem eine Telefon-Flatrate in das deutsche Festnetz. Die Telekom gewährt als Online-Vorteil eine Gutschrift in Höhe von 100 Euro (24 x 4,17 Euro). Außerdem winken zusätzlich weitere 100 Euro als Router-Gutschrift. Diesen Betrag gibt es derzeit auch ohne Hinzubuchung eines Routers.

Neukunden, die noch über keinen Telefonanschluss verfügen, zahlen ein einmaliges Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,95 Euro. Kunden, die von einem anderen Anbieter zur Telekom wechseln, profitieren von einer zusätzlichen Wechsler-Gutschrift in Höhe von 69,96 Euro. Für sie entfällt somit das Bereitstellungsentgelt rechnerisch. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Tipp: Bei Bestellung des Telekom-Tarifs über den Tarifrechner von Verivox gibt es zusätzlich 200 Euro Verivox-Sofortbonus obendrauf.

Vodafone: 100 Euro Online-Vorteil und reduzierte Preise

Der DSL-Tarif „Red Internet & Phone 100 DSL“ von Vodafone kostet bei Online-Buchung zwölf Monate lang 19,99 Euro pro Monat statt regulär 39,99 Euro. Neukunden erhalten 50 Euro Online-Bonus sowie noch bis zum 8. Oktober zusätzlich 50 Euro Wechselbonus. Die Vodafone-Flat, die kostenlose Gespräche in das Vodafone-Mobilfunknetz bietet, ist inklusive. Der Tarif ist neben der Internet-Flat mit einer Telefon-Flat in das deutsche Festnetz ausgestattet. Surfen lässt sich mit maximal 100 Mbit/s, Daten lassen sich mit bis zu 40 Mbit/s ins Netz hochladen. Das einmalige Bereitstellungsentgelt beträgt 49,99 Euro, die Mindestlaufzeit liegt bei 24 Monaten.

Ist an der eigenen Adresse ein Kabelanschluss von Vodafone verfügbar, lässt sich der Tarif „Red Internet & Phone 100 Cable“ in den ersten sechs Monaten für 19,99 Euro monatlich buchen. Danach kostet das Angebot 34,99 Euro pro Monat. Die Surfgeschwindigkeit liegt bei bis zu 100 Mbit/s, im Upload werden bis zu 10 Mbit/s erreicht. Vodafone gewährt 100 Euro Online-Vorteil und stellt den WLAN-Kabelrouter Vodafone Station kostenlos zur Nutzung zur Verfügung. Im Rahmen einer Aktion entfällt der einmalige Anschlusspreis von 69,99 Euro. Die Laufzeit liegt bei 24 Monaten.

Tipp: Wird der Vodafone-Tarif über den Verivox-Tarifrechner gebucht, erhalten Kunden aktuell einen Verivox-Sofortbonus in Höhe von 215 Euro.

1&1: Zehn Freimonate und SIM-Karten mit Allnet-Flat

Der Provider 1&1 hat in dieser Woche die Konditionen seines Tarifs „DSL 100“ aktualisiert. Neukunden erhalten nun zehn Freimonate und zahlen erst ab dem elften Monat den regulären Preis von monatlich 39,99 Euro. Enthalten sind eine Internet-Flat sowie eine Festnetz-Telefonflat. Ins Internet geht es mit 100 Mbit/s, der Upload erreicht 40 Mbit/s.

Auf Wunsch sind bis zu zwei SIM-Karten für die 1&1 Allnet-Flat inklusive. Die Aktivierung je SIM-Karte kostet einmalig je 4,90 Euro. Mit der SIM-Karte lassen sich per Handy kostenlos Telefonate in alle deutschen Netze führen. Zudem ist 1 GB Datenvolumen für mobiles Internet inklusive. Der Bereitstellungspreis für den Tarif "DSL 100" beträgt einmalig 49,95 Euro. Kunden binden sich 24 Monate lang an 1&1.

O2: Ein Jahr lang zum Sparpreis und Allnet-Flat inklusive

Auch O2 hat in diesem Monat sein Tarifportfolio überarbeitet. Der Tarif „O2 my Home M” mit 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload kostet per DSL- oder Glasfaseranschluss zwölf Monate lang monatlich 24,99 Euro. Ab dem zweiten Vertragsjahr berechnet O2 34,99 Euro pro Monat. Im Gegensatz zu den Angeboten der Konkurrenz ist neben der Internet-Flat auch eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz und alle deutschen Mobilfunknetze enthalten. Als Anschlusspreis fallen einmalig 49,99 Euro an, die Laufzeit beträgt 24 Monate.

Der O2-Tarif ist zu identischen Kosten auch über das Kabelnetz erhältlich. Beachtet werden sollte, dass per Kabelanschluss lediglich eine Upload-Bandbreite von maximal 6 Mbit/s verfügbar ist.

Internettarife vergleichen