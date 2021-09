Deutsche würden vor allem bei Kleidung und Schuhen sparen

Mehr als die Hälfte der Deutschen würde an Kleidung und Schuhen sparen, wenn sie 100 Euro weniger Geld zur Verfügung hätten. Auf Platz zwei folgen Urlaubsreisen, dahinter Ausgaben für Freizeit, Sport und Kultur sowie Video- und Musik-Streamingdienste. 21 Prozent würden ihre Ausgaben im Bereich Geldanlagen und Altersvorsorge einschränken. Das geht aus der Studie "Liquiditätsbarometer 2021" der TeamBank hervor. Die TeamBank verantwortet das Kredit-Produkt „easyCredit“ der Genossenschaftsbanken.

Die Studie schlüsselt die Sparbereitschaft der Menschen nach Bundesländern auf. Demnach sehen die Menschen in Sachsen-Anhalt besonders wenig Sparpotential im Alltag. Nur 49 Prozent sind bereit, 100 Euro weniger für Kleidung und Schuhe auszugeben. Bundesweit sind es 55 Prozent. Bei Urlaubsreisen würden 42 Prozent sparen (bundesweit 47 Prozent) und nur 35 Prozent weniger Video- oder Musik-Streamingdienste nutzen (bundesweit 40 Prozent).

Sparen bei der Altersvorsorge

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern würden überdurchschnittlich viele Menschen ihre Vorsorge antasten. 28 Prozent der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner können sich vorstellen, ihre Ausgaben im Bereich Altersvorsorge und Geldanlage um 100 Euro pro Monat zu reduzieren. In der Hauptstadt geben das 27 Prozent an, in Mecklenburg-Vorpommern 26 Prozent.

Dagegen würden nur 15 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sowie 16 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg ihre Rücklagen für das Alter verringern.