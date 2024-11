Nur durch Kindergeld - So ist Ihr Kind mit 50 Jahren Millionär!

Sparphase: Kindergeld clever investieren!

Den Weg zur Million unterteilen die Finanzexperten von Verivox in zwei Phasen. In der ersten investieren Sie für Ihr Kind. In der zweiten Phase nach der Volljährigkeit muss der Nachwuchs gar nichts weiter tun, als das angesparte Kapital liegen und für sich arbeiten zu lassen. Der Zinseszinseffekt erledigt dann den Rest.

Wie viel Geld zum Sparen übrig ist, hängt natürlich stark von der finanziellen Lage in Ihrer Familie ab. In der Millionen-Rechnung geht Verivox davon aus, dass das monatliche Kindergeld von derzeit 250 Euro nicht mehr für Alltagsausgaben verwendet wird. Stattdessen fließt es in einen ETF-Sparplan, der die Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes abbildet.