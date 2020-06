Sparplan statt Zigaretten: Mit 6,70 Euro am Tag ein Vermögen machen

Zigaretten sind nicht nur ungesund, sondern auch teuer. Im Laufe ihres Lebens lassen sich regelmäßige Raucher ein beachtliches Vermögen durch die Lappen gehen. Aktuelle Berechnungen der Finanzexperten von Verivox zeigen: Wer mit dem Rauchen aufhört und sein Geld in einen ETF-Sparplan anstatt in Zigaretten investiert, kann in 30 Jahren über 300.000 Euro ansparen.