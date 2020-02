Schon jede vierte Zahlung mit der Girocard erfolgt kontaktlos

Die Girocard wurde im vergangenen Jahr so häufig zum Bezahlen eingesetzt wie nie zuvor. Das geht aus aktuellen Statistiken der Deutschen Kreditwirtschaft hervor. Demnach haben die Verbraucher in Deutschland in letzten Jahr 4,5 Milliarden Mal mit der Girocard bezahlt – ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wichtiger Treiber dieses Anstiegs war das kontaktlose Bezahlen.