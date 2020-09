Nach 3 Jahren schuldenfrei: Kreditbanken warnen vor unerwünschten Folgen

Anfang Oktober soll das neue Insolvenzrecht in Kraft treten. Verbraucher in der Privatinsolvenz sollen sich dann schon innerhalb von drei Jahren vollständig entschulden können – unabhängig davon, wie viel ihrer Schulden sie in dieser Zeit zurückzahlen können. Aus Sicht des Bankenfachverbands drohen dadurch auch Verbrauchern Nachteile.