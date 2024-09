Vor der Wechselsaison: Kfz-Versicherung 21 Prozent teurer als im Vorjahr

Heidelberg. Kurz vor Beginn der Wechselsaison in der Kfz-Versicherung dreht sich die Preisspirale weiter. Im Schnitt sind Kfz-Versicherungen aktuell 21 Prozent teurer als im Vorjahr. Das zeigt der Kfz-Versicherungsindex des Vergleichsportals Verivox. Durch einen Versicherungswechsel können Autofahrer den höheren Preisen entgegenwirken und bis zu 31 Prozent sparen.

Haftpflicht-Prämien 25 Prozent teurer

Nach wie vor übersteigen die Ausgaben der Kfz-Versicherer ihre Einnahmen. Die Folge: weitere Preiserhöhungen. Kurz vor der Wechselsaison liegen die Versicherungsprämien im Marktdurchschnitt 21 Prozent über dem Vorjahr. Am höchsten fallen die Preissteigerungen für Haftpflicht-Versicherte aus: Die Preise sind hier um 25 Prozent gestiegen. In der Teilkasko-Versicherung liegen die Prämien 21 Prozent und in der Vollkasko-Versicherung 20 Prozent über dem Vorjahr.

"Erste Versicherer haben ihre Tarife aktualisiert und setzen weitere Preisanpassungen um", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Die Preissteigerungen im letzten Jahr haben noch nicht ausgereicht, um die Defizite der Kfz-Versicherer zu kompensieren. Deshalb hat sich auch die BaFin als Aufsichtsbehörde eingeschaltet und die Versicherer aufgefordert, weitere Maßnahmen zu ergreifen."

Bereits im letzten Jahr lagen die Preiserhöhungen im zweistelligen Prozentbereich. Doch während der allgemeine Preisanstieg zuletzt deutlich zurückgegangen ist, bleibt die für Versicherer relevante Schadeninflation unvermindert hoch. Dazu tragen unter anderem höhere Ersatzteilkosten und Stundensätze in den Werkstätten bei.

Bis zu 31 Prozent Sparpotenzial

Auch wenn die Preise in allen Segmenten steigen, finden Autofahrerinnen und Autofahrer immer noch günstige Tarife auf dem Markt und können durch einen Versicherungswechsel oft ein Viertel der Prämie sparen. Die Differenz zwischen dem mittlerem und dem günstigen Preissegment liegt für Versicherungswechsler im Schnitt bei 26 Prozent. Am größten ist das Sparpotenzial mit 31 Prozent für Haftpflicht-Versicherte.