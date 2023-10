Preissteigerungen von historischem Ausmaß: Kfz-Versicherung bis zu 16 Prozent teurer als im Vorjahr

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Die Kfz-Versicherer starten mit stark erhöhten Preisen in die Wechselsaison: Die Prämien liegen bis zu 16 Prozent über dem Vorjahr. Trotzdem bieten sie Neukunden auch in diesem Jahr wieder günstige Preise, um ihre Anteile am hart umkämpften Markt weiter auszubauen – Versicherungswechsler können so bis zu 31 Prozent sparen. Das zeigt der Kfz-Versicherungsindex des Vergleichsportals Verivox.

Vollkasko verteuert sich um bis zu 16 Prozent Um 16 Prozent steigt der Beitrag für die Vollkasko-Versicherung im günstigen Preissegment. Haftpflicht-Tarife verteuern sich um 12 Prozent gegenüber Oktober 2022, Teilkasko-Tarife liegen 11 Prozent über dem Vorjahr. "Wir erleben Preissteigerungen in historischem Ausmaß", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Für die Versicherer sind diese Prämienanpassungen dringend notwendig. Eine inflationsbedingte Verteuerung der Reparaturkosten und gestiegene Schadenquoten schicken die Sparte in diesem Jahr in tiefrote Zahlen." Prämiensteigerungen bleiben auch im mittleren Preissegment nicht aus: Um 13 Prozent steigen die Preise in der Vollkaskoversicherung, bei der Kfz-Haftpflicht sind es 10 Prozent. Teilkaskotarife steigen um 8 Prozent.

Wie haben sich die Kfz-Versicherungspreise entwickelt? Kfz-Versicherungs-Index Differenz günstig-mittel Steigerung günstigste Tarife Steigerung mittlere Tarife Haftpflicht 31% 12% 10% Teilkasko 28% 11% 8% Vollkasko 27% 16% 13% Gesamt 27% 14% 12% Quelle: Verivox Kfz-Versicherungsindex; Auswertungszeitraum: 1.-10. Oktober