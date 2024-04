Die Preise steigen weiter: Kfz-Versicherung aktuell bis zu 23 Prozent teurer als im Vorjahr

Kfz-Versicherungsindex: Methodik

Verivox berechnet den Kfz-Versicherungsindex gemeinsam mit dem Statistik-Experten Professor Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Augsburg. "Wir wenden ein aufwendiges statistisches Verfahren an, um die reale Preisentwicklung zu ermitteln. Eine bloße Betrachtung der durchschnittlichen Prämienentwicklung würde zu kurz greifen, weil Veränderungen in den Kundengruppen dabei nicht berücksichtigt werden.", sagt Wolfgang Bischof. Während unterjährig meist Versicherungen von Fahrzeugwechslern abgeschlossen werden, dominieren in der Wechselsaison Versicherungswechsler, die sich für einen günstigeren Tarif entscheiden. In die Auswertung flossen anonymisiert die Nutzerberechnungen bei Verivox vom 1. bis zum 15. April 2023 und 2024 ein. Das statistische Modell differenziert zwischen den Preisentwicklungen für Fahrzeugwechsler und Versicherungswechsler.