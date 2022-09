Typklassen 2023: Kfz-Versicherung bis zu 37 Prozent teurer

Haftpflicht-Prämie für einen Toyota Yaris steigt um 37 Prozent

Fahrer eines Toyota Yaris müssen 2023 tiefer in die Tasche greifen: Um 37 Prozent steigt die Kfz-Haftpflicht im kommenden Jahr – der GDV hat den Kleinwagen hier fünf Klassen hochgestuft. In der Modellrechnung für einen Alleinfahrer führt das zu Mehrkosten von bis zu 146 Euro im Jahr. Für einen Alfa Romeo Stelvio wird der Vollkasko-Schutz 17 Prozent teurer und schlägt in der Verivox-Berechnung so mit einem Plus von 227 Euro zu Buche.

Mazda CX-5: 308 Euro Ersparnis

Doch manche Autofahrerinnen und Autofahrer dürfen sich auch über Vergünstigungen freuen. So wird die Vollkasko-Versicherung für einen Mazda CX-5 um 20 Prozent günstiger, der Geldbeutel damit in der Modellrechnung um rund 308 Euro entlastet. Die Vollkaskoprämie für einen Ford Edge reduziert sich ebenso um ein Fünftel. Das führt zu Ersparnissen in Höhe von rund 280 Euro.