Kfz-Versicherungen durch Pandemie 4 Prozent preiswerter

In diesem Jahr fallen die Beiträge in der Kfz-Versicherung sichtbarer als in der vergangenen Wechselsaison. Wie der Kfz-Versicherungsindex von Verivox zeigt, sinken die Kosten im mittleren Preissegment je nach Versicherungsschutz um drei bis vier Prozent. Bei den günstigen Tarifen sind es sogar sieben bis acht Prozent. Somit steigt die Ersparnis beim Wechsel der Kfz-Versicherung um drei Prozentpunkte auf 27 Prozent im Mittel. Verivox sieht die Ursache für den Preisabfall in der niedrigeren Schadensquote während der Pandemie.