Kfz-Versicherung für E-Autos bis zu einem Viertel günstiger als für Verbrenner

E-Autos mit durchgehend niedrigeren Jahresprämien

In allen sechs untersuchten Fällen schnitten E-Autos in der Versicherung günstiger ab als ihre konventionell betriebenen Pendants. Die Kostenunterschiede liegen zwischen 8 und 25 Prozent. In der Spitze macht das bis zu 168 Euro jährlich aus. Im Test verglich Verivox die 5 günstigsten Kfz-Versicherungstarife (Haftpflicht plus Vollkasko) für Elektrofahrzeuge mit den 5 günstigsten Angeboten für vergleichbare Verbrennermodelle desselben Herstellers.