Gelbe TÜV-Plakette am Auto? Jetzt schnell zur HU

Wann muss das Auto zur nächsten Hauptuntersuchung (HU)? Das lässt sich ganz einfach am hinteren Kennzeichen ablesen, so der Tüv Thüringen. Die farbige Plakette zeigt auf der 12-Uhr-Position den fälligen Monat an. Das fällige Jahr findet sich in der Mitte, von einem Kreis umrandet: etwa «23» für 2023. Doch auch die Farbe gibt Rückschluss auf das Fälligkeitsjahr.

Wer jetzt noch eine gelbe Plakette am Auto hat, sollte schleunigst einen HU-Termin machen. Denn Gelb steht für das Jahr 2021. Wer etwa spätestens im vergangenen Dezember zur Prüfung musste, hat den Termin damit schon um weit mehr als zwei Monate überzogen.

Bußgeld und zusätzliche Kosten

Bei einem Verzug von mehr als zwei Monaten muss man nicht nur mit einem Bußgeld von mindestens 15 Euro rechnen - das Auto wird auch umfangreicher geprüft.

Diese ergänzende Untersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben und mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 20 Prozent des HU-Prüfentgelts verbunden, so der Tüv Thüringen.

Abwarten macht es nur noch teurer: Wer den ursprünglichen Termin um mehr als vier Monate überzieht, kann mit 25 Euro Bußgeld rechnen. Und wer die Fälligkeit um mehr als acht Monate reißt, bekommt nicht nur 60 Euro, sondern noch einen Punkt in Flensburg aufgebrummt.

Zwar wird die HU seit 2012 nicht mehr zurückdatiert. Heißt: Wer sie zum Beispiel einen Monat überzieht, bekommt ab Prüftermin die vollen 24 Monate. Doch schon ab dem ersten Tag der Überziehung könne durch Ordnungsämter oder Polizei eine Frist zur Vorstellung verhängt werden. Das verursacht dem Halter «zusätzliche und unnötige Laufereien», so der Tüv Thüringen.

2022 müssen Fahrzeuge mit brauner Plakette zur HU

Die Farben der HU-Plaketten stehen jeweils für das Jahr der Fälligkeit und rotieren im Sechs-Jahres-Turnus. Es gibt sie in Blau, Gelb, Braun, Rosa, Grün und Orange. So mussten 2021 alle Autos mit gelber Plakette zur HU. Im Laufe dieses Jahres sind die Braunen fällig. Wer 2022 die HU besteht, bekommt eine grüne Plakette (2024).

Vergangenes Jahr wurden rosa Plaketten (Fälligkeit: 2023) vergeben. Erstmals zugelassene Neuwagen bekommen 2022 eine orangene Plakette (2025) - sie müssen erst nach drei Jahren zur ersten HU.