Bundesländer im PS-Power-Ranking: In Bayern fahren mit knapp 140 PS die leistungsstärksten Autos

Heidelberg. Im Süden Deutschlands können Autofahrerinnen und Autofahrer ordentlich Gas geben: In Bayern und Baden-Württemberg fahren mit durchschnittlich 139 bzw. 137 PS die leistungsstärksten Autos. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Unter den 30 größten deutschen Städten haben die Nürnberger die Nase vorn. Auf den Versicherungsbeitrag hat die PS-Stärke indes nur einen indirekten Einfluss.

Autos aus den Stadtstaaten bringen die geringste Leistung

139 PS bringt ein Auto aus Bayern im Durchschnitt der über Verivox versicherten Fahrzeuge auf die Straße. Damit belegt die Heimat von BMW und Audi den ersten Platz im PS-Ranking der Bundesländer. Dicht darauf folgt ein weiteres Bundesland, in dem Hersteller stark motorisierter Fahrzeuge beheimatet sind: In Baden-Württemberg liegt die durchschnittliche Leistung bei 137 PS. Dahinter folgen Hessen und Rheinland-Pfalz mit jeweils durchschnittlich 135 PS.

Dabei könnte auch die Möglichkeit, Pferdestärken auf gut ausgebauten Autobahnen und Landstraßen auszufahren, zum Kauf schneller Fahrzeuge verleiten. Denn die Stadtstaaten liegen am unteren Ende des Rankings. In Bremen bringen Autos mit durchschnittlich 126 PS am wenigsten Leistung auf die Straße. Auf dem vorletzten Platz liegt Berlin mit 127 PS. Hamburg belegt im Vergleich der Bundesländer den 13. Platz mit durchschnittlich 128 PS.