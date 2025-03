Senioren aufgepasst: Dieser Spartipp kann Kfz-Versicherungskosten ungewollt verdoppeln

Teurer Aufschlag bei erstmaliger Versicherung eines Zweitwagens

Der Grund: Versichern Autofahrerinnen oder Autofahrer erstmalig einen Zweitwagen, steigen sie in der Schadensfreiheitsklasse ½ ein. Wollen Senioren also ihr Fahrzeug auf einen jüngeren Angehörigen versichern, um dem Altersaufschlag zu entgehen, sollten sie auch auf die Schadenfreiheitsklasse achten, in die das Auto eingestuft wird. "Die Schadenfreiheitsklasse gehört zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kfz-Versicherungsbeitrag", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "War in der Vergangenheit ein Zweitwagen auf den Angehörigen versichert, können diese Schadenfreiheitsklassen auch wieder reaktiviert werden."

Für einen 85-jährigen Senior, bzw. eine 85-jährige Seniorin, wird die Kfz-Versicherung um 18 Prozent (148 Euro) teurer, wenn er seinen VW Golf über ein 30 Jahre jüngeres Kind in der Schadenfreiheitsklasse ½ versichert. Für jüngere Senioren wären die Mehrkosten sogar noch höher. Sie zahlen einen geringeren Alterszuschlag, wenn sie ihr Auto selbst versichern. Ein 75-Jährigerr zahlt 63 Prozent (359 Euro) mehr, wenn er sein Fahrzeug über ein 30 Jahre jüngeres Kind versichert, ein 65-jähriger Golf-Fahrer zahlt sogar mehr als doppelt so viel (113 Prozent bzw. 444 Euro Aufschlag).