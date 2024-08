Berliner zahlen für die Kfz-Versicherung rund 60 Prozent mehr als Emdener

Heidelberg. Heute hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die neuen Regionalklassen für die Kfz-Versicherung 2025 veröffentlicht. Regionalklassen können für starke Prämienunterschiede sorgen: So zahlen Berliner in einer Modellrechnung des Vergleichsportals Verivox rund 400 Euro mehr als Autofahrer aus Emden. Auch im Vergleich zu ihren direkten Nachbarn aus Kleinmachnow müssen Hauptstädter tiefer in die Tasche greifen.

Autofahren ist für Berlinerinnen und Berliner ein teures Vergnügen. In einer Verivox-Modellrechnung zahlt ein 45-jähriger Hauptstädter 59 Prozent mehr für die Vollkasko-Versicherung seines VW Passat als ein Einwohner des ostfriesischen Emdens mit dem gleichen Fahrzeug. Der Preisunterschied liegt so bei 389 Euro. Für eine Teilkasko-Versicherung müssen Berliner 54 Prozent – 220 Euro – mehr aufbringen, für die Haftpflicht 52 Prozent, beziehungsweise 144 Euro. Um den Regionaleffekt auf die Versicherungskosten darzustellen, hat Verivox zwei bis auf den Wohnort identische Fahrerprofile miteinander verglichen.

Die Regionalklassen des GDV berücksichtigen Schäden nach Unfällen, die Diebstahlhäufigkeit, Sturm- und Hagelschäden, aber auch Wildunfälle sowie die durchschnittliche Schadenhöhe in einer Region. Insbesondere in Berlin sind diese Zahlen sehr hoch, in Emden hingegen eher niedrig. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik lag beispielsweise die Zahl der Autodiebstähle 2023 in der Hauptstadt bei 207 Fällen pro 100.000 Einwohner, in Emden bei nur 18 Fällen.

Der Verband aktualisiert die Einstufungen einmal jährlich und stellt sie Kfz-Versicherern zur Verfügung. "Die Regionalklassen des GDV sind für Versicherungen nicht verpflichtend", erklärt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Manche Versicherer nutzen eigene Einstufungen. Aber auch hier sind Schadenquoten und -kosten ausschlaggebend."

Über den Gartenzaun werden es 243 Euro mehr

In Großstädten führt der dichtere Verkehr zu mehr Unfällen – in ländlicheren Gebieten liegen die Schadenquoten dagegen niedriger. So teilt man sich etwa in Berlin-Nikolassee zwar mitunter einen Gartenzaun mit den Nachbarn aus Kleinmachnow, nicht jedoch die Regionalklassen. 32 Prozent – 243 Euro – zahlen die Hauptstädter mehr für die Vollkaskoversicherung. Die Teilkasko ist 30 Prozent (140 Euro), die Haftpflicht 34 Prozent (104 Euro) teurer.