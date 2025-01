Glasfaser: M-net kündigt ersten Tarif mit 5 Gbit/s für Privatkunden an

Der bayerische Glasfaseranbieter M-net knackt einen Meilenstein bei Tarifen für Privatkunden. Ab dem zweiten Quartal bietet M-net als nach eigenen Angaben erster Anbieter in Deutschland privaten Haushalten einen Tarif mit 5.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download an. Doch der von M-net geforderte Preis dürfte die Nachfrage nach dem neuen Hyperspeed-Tarif wahrscheinlich begrenzen.

M-net "Internet 5000": Leistung und Preis des neuen Hyperspeed-Tarifs

Der neue Tarif "Internet 5000" soll ab dem zweiten Quartal 2025 zunächst über FTTH-Anschlüsse in den M-net-Glasfasernetzen in München, Augsburg und Erlangen buchbar sein. Neben einer Download-Geschwindigkeit von 5 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) werden Uploads mit 2,5 Gbit/s möglich sein. M-net berechnet für den superschnellen Tarif zum Start 299,90 Euro monatlich.

Neben einer Internet-Flat sind in dem Tarif eine Telefon-Flatrate in das deutsche Festnetz und das M-net-Mobilfunknetz inklusive. Im Tarif "Internet 5000" ist außerdem das Internet-TV-Angebot "TVplus" mit über 110 Programmen sowie ein 4K-Receiver enthalten.

Für Privatkunden gibt es derzeit keine Anwendungen, die eine Bandbreite von 5 Gbit/s erfordern würden. Selbst ein inzwischen bei vielen Anbietern erhältlicher Gigabit-Tarif mit 1 Gbit/s richtet sich eher an anspruchsvolle Kunden und an Haushalte, in denen viele Personen gleichzeitig auf das Internet zugreifen. Für Familien reichen derzeit in der Regel Tarife mit 250 Mbit/s.

Aktuell Tarife mit bis zu 1 Gbit/s per M-net Glasfaser erhältlich

M-net ist aktuell in 700 Gemeinden in Bayern sowie im hessischen Main-Kinzig-Kreis aktiv. Über 900.000 Haushalte sind nach Unternehmensangaben mit Glasfaser bis zum Kabelverzweiger auf der Straße (FTTC), bis ins Gebäude (FTTB) oder bis in die einzelne Wohnung (FTTH) erschlossen. In München sind laut M-net rund 640.000 Haushalte an das Glasfasernetz des Anbieters angeschlossen.

Derzeit bietet M-net Glasfasertarife mit Surfgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s an. Der Tarif "Internet & Telefon 1000" kostet beispielsweise in den ersten sechs Monaten lediglich 14,90 Euro pro Monat, danach bis zum 24. Monat 79,90 Euro. Der reguläre monatliche Preis ab dem 25. Monat liegt bei 84,90 Euro.

