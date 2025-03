Telekom: Fast 5.000 neue Glasfaseranschlüsse pro Tag

Das Glasfasernetz der Telekom kommt bundesweit auf eine Länge von über 800.000 Kilometern. Glasfaser bietet die Telekom mit Surfgeschwindigkeiten von 150, 300, 600 sowie 1.000 Mbit/s an. In ersten Gebieten ist zudem Gigabit-Internet mit 2.000 Mbit/s erhältlich. Neukunden und Wechsler profitieren in den ersten sechs Monaten von einem reduzierten Preis in Höhe von 19,95 Euro pro Monat. Zudem winken je nach Tarif Gutschriften von bis zu 170 Euro.

Vodafone und OXG: Glasfaser für bis zu 650.000 Haushalte in Bayern

Der Telekom-Wettbewerber Vodafone hatte am Montag eine Glasfaser-Offensive in Bayern angekündigt. Vodafone will in Bayern zusammen mit OXG, dem Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und Altice, in den nächsten Jahren Glasfaseranschlüsse für bis zu 650.000 Haushalte bauen. Im ersten Jahr sollen Glasfaser-Projekte für bis zu 300.000 Haushalte starten.

Der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau ohne staatliche Fördergelder soll laut Vodafone bald in Nürnberg, Augsburg, Hof und Würzburg beginnen. Weitere Städte sollen folgen. Vodafone habe zudem bereits mit der Glasfaser-Vermarktung begonnen. Das Glasfasernetz von OXG soll neben Vodafone offen für weitere Telekommunikationsunternehmen sein.

In den kommenden Jahren will OXG bis zu 7 Milliarden Euro in die Realisierung von bis zu 7 Millionen neuen Glasfaseranschlüssen in ganz Deutschland investieren. Die Glasfasertarife von Vodafone sind mit Download-Bandbreiten von 100 bis zu 1.000 Mbit/s erhältlich.

