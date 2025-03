Speedtest: Deutschland bei Internet-Geschwindigkeit nicht in Top 50

Wie schnell ist das Internet in Deutschland im internationalen Vergleich? Antwort darauf gibt der monatlich veröffentlichte Global Speed Index des Speedtest-Anbieters Ookla. Wie in den vergangenen Monaten ist Deutschland bei der Geschwindigkeit von Breitband-Internet nicht in der Top 50 vertreten. Auch die beiden größten deutschen Städte sind beim Internet-Speed weit abgeschlagen.

Deutschland beim Internet-Speed im weltweiten Vergleich nur auf Platz 55

Der Glasfaserausbau in Deutschland kommt voran, doch der Löwenanteil der Internetnutzer in Deutschland surft noch per DSL. Im globalen Speed Index von Ookla für den Monat Februar 2025 kann sich Deutschland zwar um einen Platz verbessern, landet aber dennoch nur auf Platz 55. Die mittlere Download-Bandbreite (Median) hierzulande liegt demnach bei 96,33 Mbit/s. Der Upload erreicht 34,49 Mbit/s. Damit ist das Internet in Deutschland etwa so schnell wie in Montenegro (Platz 54) oder Lettland (Platz 56).

Die Top 3 an der Spitze des Rankings bleibt gegenüber dem Vormonat unverändert. Auf dem ersten Platz rangiert Singapur mit 345,33 Mbit/s. Dahinter folgen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 313,55 Mbit/s sowie Hong Kong mit 312,48 Mbit/s. Schlusslicht auf Platz 154 ist Syrien mit 3,23 Mbit/s.