Für Tierschutz wird am häufigsten gespendet

In der Vorweihnachtszeit ist die Spendenbereitschaft der Menschen traditionell besonders groß. Gute Zwecke gibt es viele. Doch wie lässt sich sicherstellen, dass die Spende wirklich da ankommt, wo sie Gutes bewirkt? Und wofür spenden die Verbraucher in Deutschland besonders häufig? Eine Umfrage der Stiftung Warentest in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK gibt Antworten.